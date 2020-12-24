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24.12.2020 (17:02)

Ветераны 201-й военной базы в Таджикистане облагородили 200 мест захоронений фронтовиков

Ветераны 201-й военной базы РФ совместно с преподавателями и учащимися школ №1 и №7 облагородили 200 мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, погребенных в городе Кулябе.

На городском православном кладбище участники добровольной благотворительной акции выполнили работы по очистке территории от высохшей травы и листвы, провели ремонт металлических ограждений, а также высадили многолетние деревья: пихты, ели, туи. Всего на кладбище захоронено более 1,5 тыс. православных жителей города.

В благотворительной акции также приняло участие представительство Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на территории 201-й российской военной базы в Республике Таджикистан. Подобные мероприятия по восстановлению памятников, мест захоронений ветеранов регулярно проходят в Таджикистане с участием российских военнослужащих, ветеранов 201-й военной базы и юнармейцев.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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