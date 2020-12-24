24.12.2020 (16:48)

Подводные силы Северного флота и Кольская флотилия разнородных сил получили новые Боевые знамёна

Сегодня в штабе Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота в городе Североморске (Мурманская область) состоялась торжественная церемония вручения Боевых знамён командующим основными объединениями флота – Краснознамёнными подводными силами и Краснознамённой Кольской флотилией разнородных сил – вице-адмиралу Аркадию Романову и контр-адмиралу Эдуарду Михайлову. Мероприятие прошло под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева.

На новых Боевых знамёнах, выполненных в виде Андреевского флага, в центре изображены эмблемы объединений. К древку каждого знамени прикреплена красно-белая лента – ордена Красного Знамени.

Вручение Боевых знамён Кольской флотилии и подводным силам Северного флота было проведено в соответствии с приказом министра обороны России. Отныне у всех объединений флота есть Боевые знамёна нового образца. Ранее воинские реликвии были вручены армии ВВС и ПВО и Беломорской военно-морской базе Северного флота.

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