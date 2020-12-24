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24.12.2020 (16:40)

Курсанты Военной академии ВКО им. Г. К. Жукова стали региональными победителями Всероссийского исторического диктанта

Учащиеся Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Мария Князева и Влада Богданова стали региональными победителями Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы – 2020». Курсанты также являются членами сборной академии по военной истории.

Всего в Тверской области было организованно более 100 площадок для написания диктанта, участие в нем приняли более 6,5 тысяч человек. По итогам диктанта победителями в Тверской области стали 7 человек.

Для награждения победителей пригласили в Законодательное Собрание Тверской области, где они встретились и пообщались с председателем Законодательного Собрания Тверской области Сергеем Голубевым и его заместителями Виктором Константиновым и Юрием Цебергановым.

 Как сообщил Сергей Голубев, «Диктант Победы» прошел в регионе во всех муниципальных образованиях. «И мне приятно констатировать, что среди победителей – курсанты нашей уважаемой Военной академии воздушно-космической обороны. Вы набрали по двадцать баллов из двадцати пяти – это, безусловно, очень серьезное достижение», – добавил он.

«75-летие Победы, – дополнил его Виктор Константинов, – это серьезная веха в истории Великой Отечественной войны. И эта акция, проходившая в год юбилея Победы, еще раз показала, как важна для каждого российского человека память о самой кровавой войне в истории нашего Отечества. И это замечательно, что молодые люди хорошо знают военную историю».

Встреча закончилась награждением победителей, им были вручены дипломы и памятные подарки. После чего для них была проведена экскурсия по областному парламенту.

Справочно:

Всероссийский исторический диктант («Диктант Победы») в этом году проходил 3 сентября, охватив 85 регионов РФ и 76 иностранных государств. Он прошел под девизом «Знать, чтобы помнить». В диктанте приняли участие более 1 миллиона человек, более 45 000 - очно. Высший балл набрали 1 109 человек в РФ и 8 - из зарубежных стран. Максимальный возраст участников составил 94 года, минимальный – 12 лет. Было организовано 11 тысяч площадок.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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