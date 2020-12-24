24.12.2020 (14:36)

В Главном центре разведки космической обстановки проведена комплексная тренировка по РХБ защите

С военнослужащими Главного центра разведки космической обстановки успешно проведена комплексная тренировка по отработке нормативов по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Перед тренировкой у личного состава центра проверялось наличие и целостность средств индивидуальной защиты, правильность их укладки и обслуживания, после чего военнослужащие приступили к отработке нормативов.

Подобные тренировки позволяют личному составу подробно разобрать все элементы подготовки, указать на часто совершаемые ошибки и совершенствовать выполнение каждого элемента норматива.

Тренировки проходят регулярно, согласно плану боевой подготовки. Цели и задачи проведенных занятий достигнуты в полном объеме, личный состав повысил уровень практических навыков выполнения нормативов по РХБ защите.

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