24.12.2020 (14:30)

В Военном университете состоялось заседание оргкомитета Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов по иностранному языку

В Военном университете состоялось заседание оргкомитета Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку.

Проведение Всеармейского этапа олимпиады планируется на базе университета с 28 марта по 2 апреля 2021 года.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из всех вузов Минобороны России и военно-учебных центров. Общее количество участников – более 200 курсантов и студентов.

Регламентом олимпиады предусмотрены задания для двух категорий команд: с профильной подготовкой и с общей подготовкой.

Заявки на участие во Всеармейском этапе олимпиады принимаются Военным университетом до 1 февраля 2021 года.

Военный университет входит в число ведущих вузов России по подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием иностранных языков. В настоящее время в университете изучается 45 иностранных языков.

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