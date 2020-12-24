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24.12.2020 (09:15)

В Военном университете прошло общественное обсуждение книги «Ватутин»

В Военном университете состоялось общественное обсуждение книги «Ватутин», номинированную на государственную премию имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (в области литературы и искусства). Свою книгу профессорско-преподавательскому составу представил лично автор, - член Союза писателей России, заслуженный работник культуры, лауреат целого ряда творческих премий Николай Карташов.

Книга «Ватутин» вышла в свет в год 75-летия Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. Она посвящена жизни и деятельности талантливого полководца, Героя Советского Союза, генерала армии Николая Федоровича Ватутина.

Массовому читателю представлена наиболее полная биография полководца. Художественной произведение является итогом тщательного исследования библиографического, архивного материала и ранее неизвестных документов. В нем объективно отражены социально-экономические, политические, международные и военные события описываемого исторического периода, показана роль выдающихся полководцев и военачальников в разгроме фашистской Германии, раскрыты величие подвига народа.

Книга Н.Карташова - заметное явление в современной исторической литературе, посвященной Великой Отечественной войне. Она раскрывает роль выдающегося полководца в достижении победы над врагом и будет способствовать делу воспитания молодежи и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, формированию у них уважения к подвигам героев Отечества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
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