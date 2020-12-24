24.12.2020 (14:16)

Краснодарские юнармейцы запустили граффити-акцию «Эстафета мира»

В Краснодаре запустили «Эстафету мира» – такое название получила новая акция Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Это уличные граффити, призывающие к миру и дружбе на земле. На первом рисунке юные художники из школы №99 имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова изобразили сцену из любимого детского мультфильма про «Кота Леопольда».

Это граффити украсило детский сад №196. На рисунок ушло несколько часов и более тридцати баллонов краски. Теперь на одной из стен учебного заведения изображены знакомые нескольким поколениям детей и родителей персонажи - Кот Леопольд и двое мышей-хулиганов, а также известная фраза «Давайте жить дружно».

«Мы живем в большом и сложном мире, который не всегда бывает добрым. Своим творчеством юнармейцы хотели показать, что нужно сохранять в себе чуткость, быть внимательным по отношению к окружающим, поддерживать людей в трудную минуту. И, конечно, необходимо начинать с себя. Когда мы совершаем добрые поступки, то и мир вокруг нас становится гораздо лучше», - отметил заместитель начальника Главного штаба Юнармии по проектной деятельности Антон Кузнецов.

Акция не зря получила такое название. Краснодарские юнармейцы передали эстафету школьникам Нагорного Карабаха. Как рассказала участница мероприятия юнармеец Карина Бочарова, в канун Нового года она загадала Деду Морозу лишь одно желание.

«Чтобы не было войны. И чтобы Дед Мороз подарил всем детям нашей планеты мирное небо. Чтобы вся планета жила дружно. Пусть у вас в Карабахе все наладится. А миру мы хотим сказать, давайте жить дружно», - поделилась юнармеец.

В ближайшее время в Нагорном Карабахе в одной из открывшихся школ появится свое тематическое граффити.

На каждом рисунке изображен QR-код, отсканировав который можно попасть на официальный сайт движения «Юнармия». Кстати, акция «Эстафета мира» пройдет в Сирии, Абхазии, а также в тех странах, где созданы юнармейские отряды. В том числе в США, Италии, Белоруссии и Приднестровье.

Ранее Юнармия запустила акцию «Граффити Победы», посвященную подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Рисунки с изображениями героев появились в Краснодаре, Магасе, Махачкале, Туапсе и Анапе. К примеру, в детском образовательном центре «Смена» юнармейцы нарисовали памятник Дмитрию Калинину - капитану советских десантников, отдавших свои жизни в бою с немецко-фашистскими захватчиками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице