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24.12.2020 (14:02)

В Подмосковье военнослужащие Таманской дивизии ЗВО поздравили 96-летнего ветерана с наступающим Новым годом

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В Подмосковье военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа поздравили 96-летнего ветерана, полковника в отставке Евдокимова Евгения Семеновича с наступающим Новым годом. 

Военнослужащие установили памятную табличку в подъезде дома с надписью: «Здесь живет ветеран» и пригласили Евгения Семеновича на балкон. Во дворе дома его ждал сводный оркестр Таманской дивизии. Военнослужащие поздравили ветерана с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья. Оркестр исполнил военные марши в качестве музыкального подарка для Евгения Семеновича.

По завершении выступления оркестра военнослужащие вручили ветерану новогодний подарок от соединения, а также передали продуктовый набор в рамках оказания адресной помощи подшефным ветеранам.

В благодарность Евгений Семенович пригласил военнослужащих на чашку чая и рассказал о своих подвигах во время Великой Отечественной войны.

Справочно:

Полковник в отставке Евдокимов Евгений Семенович, во время войны командир взвода 82-мм миномётов горно-стрелкового Краснознамённого полка, участвовал в освобождении Чехословакии. За свои подвиги был награждён орденом Красной Звезды и орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Чехословакии» и другими.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны
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