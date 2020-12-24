24.12.2020 (11:09)

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» выполнил программу госиспытаний и скоро будет принят в состав ВМФ России

Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев», построенный Средне-Невским судостроительным заводом для Военно-Морского Флота, завершил программу госиспытаний в морских полигонах Тихоокеанского флота и вернулся в базу во Владивостоке.

«Я получил соответствующие доклады о завершении этапа государственных испытаний корабля противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» в акватории полигонов Тихоокеанского флота. 26 декабря корабль будет торжественно принят в состав ВМФ России и на нем будет поднят Андреевский флаг. Корабль будет выполнять задачи в составе Тихоокеанского флота», – сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы оснащения минно-тральных сил ВМФ.

«По сути, начато оснащение минно-тральных сил Тихоокеанского флота современными кораблями нового поколения, обладающими целым рядом уникальных характеристик и способных эффективно решать задачи борьбы с минами», – отметил главком.

Программа испытаний корабля ПМО «Яков Баляев» предполагала комплекс мероприятий по подтверждению основных тактико-технических характеристик корабля, его мореходности, скоростных и манёвренных показателей. Экипаж корабля и заводская сдаточная команда проверили работоспособность всех систем и механизмов заказа, радиоэлектронного вооружения и противоминного комплекса.

Корабль «Яков Баляев» станет четвёртым серийным кораблём проекта 12700 «Александрит», который Средне-Невский судостроительный завод передаст ВМФ РФ. Сейчас на верфи в разной степени готовности находится еще четыре корабля этого проекта.

Ранее корабль противоминной обороны «Яков Баляев» совершил переход Северным морским путем из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в интересах ВМФ. Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом, корабль может не входить в опасную зону - поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса корпуса, выполненного из композиционных материалов, меньше металлического, ему не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Справочно:

Тактико-технические характеристики корабля противоминной обороны проекта 12700:

водоизмещение – около 890 тонн;

длина – около 62 м;

ширина – около 10 м;

полная скорость хода – около 16 узлов;

экипаж - 44 чел.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

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