24.12.2020 (13:00)

В Ульяновском десантно-штурмовом соединении проведена тренировка по подготовке техники к десантированию

С личным составом парашютно-десантного батальона Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения проведено практическое занятие по швартовке боевых машин десанта БМД-2КУ и их подготовке к десантированию. Занятие прошло под руководством комбата гвардии майора Дениса Ягидарова.

Перед началом занятия личному составу были доведены требования безопасности, нормативы, а также оценочные показатели при оценке выполняемых работ.

«Основной целью проведения занятий по подготовке к десантированию вооружения, военной, специальной техники (ВВСТ) и грузов является научить личный состав подготовке ВВСТ и грузов к десантированию в нормативное время. Командиры подразделений, экипажи и расчеты учатся и получают практику в в ходе подготовки к десантированию ВВСТ и грузов и тренируются в проведении их контрольной проверки», – пояснил руководитель занятия гвардии майор Денис Ягидаров.

По итогам проведенного занятия отмечены военнослужащие, выполнившие задачу раньше других. Благодаря грамотной организации занятий, четким и умелым действиям личного состава, подразделения выполнили данный норматив на оценку «хорошо» и «отлично».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице