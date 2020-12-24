24.12.2020 (12:52)

Медицинский отряд Черноморского флота приступил к развертыванию мобильного госпиталя в Ялте

Личный состав медицинского отряда специального назначения Черноморского флота, совершив марш на штатной технике протяженностью около 80 километров из Севастополя, прибыл в город Ялта.

В составе прибывшей колонны свыше 100 военнослужащих и 25 единицы специальной военной техники.

В настоящее время военнослужащие приступили к развертыванию госпиталя и установке специального оборудования.

Мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе каркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице