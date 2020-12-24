24.12.2020 (12:25)

Межведомственные координационные штабы РФ и САР сделали совместное заявление по проблемам возвращения беженцев в родные места в условиях COVID-19

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают прилагать значительные усилия по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в добровольном и безопасном возвращении на родину.

В результате совместной деятельности на сегодняшний день в места избранного проживания вернулись 2 201 954 сирийских гражданина. С целью облегчить возвращение сирийских беженцев из зарубежных стран в Сирию, желающих отпраздновать в кругу семьи Рождество Христово по Григорианскому календарю и любимый всеми сирийцами праздник Нового года, Совет министров САР принял решение о возобновлении с 21 декабря 2020 г. работы международных аэропортов в городах Алеппо, Латакия и Камишлия, закрытых в марте текущего года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Для скорейшей адаптации в обществе всех возвращающихся граждан продолжается активная работа по обеспечению их безопасности, созданию рабочих мест и восстановлению разрушенной за годы боевых действий промышленной и социальной инфраструктуры страны. В провинциях Дамаск, Хомс и Алеппо введено в эксплуатацию 120 малых и средних промышленных предприятий, что позволило дополнительно обеспечить работой 13,5 тыс. граждан. В провинции Дамаск только с марта 2019 г. по настоящее время на пострадавших в ходе террористических атак территориях восстановлены и функционируют 280 из 399 средних общеобразовательных учреждений.

В то время как правительство Сирии при поддержке союзников предпринимает максимум усилий для восстановления мирной жизни и обеспечения безопасности граждан, США продолжают дестабилизировать обстановку в стране, препятствуют возвращению граждан в родные дома и оказанию гуманитарной помощи по линии ООН на территориях, подконтрольных сирийскому правительству. Лицемерно заявляя о готовности оказывать помощь сирийскому народу, продолжают проводить санкционную политику против Сирии, которая нарушает международное право и осложняет работу системы здравоохранения страны, социально-экономическую и гуманитарную ситуацию, особенно в условиях пандемии коронавируса.

При этом американской стороной проводится беспрецедентная пропагандистская кампания по недопущению массового возвращения сирийцев из соседних с Сирией государств и их участия в восстановлении страны. В частности, властям Иордании, а также действующим в королевстве гуманитарным структурам ООН и международным неправительственным организациям навязываются отвечающие исключительно интересам стран Запада подходы к решению проблемы вынужденных переселенцев. В социальных сетях и через прозападные масс-медиа Иордании активно продвигаются тезисы о якобы неспособности сирийского правительства обеспечить достойные и безопасные условия своим гражданам и проблемах с восстановлением личных документов и прав на собственность у возвращающихся на родину сирийских семей.

Обращаем внимание международного сообщества, что сирийское правительство проводит огромную работу в местах размещения вернувшихся граждан Сирии, в чем смогли лично убедиться представители зарубежных стран и международных организаций, которые приняли участие в состоявшейся 11-12 ноября 2020 г. в Дамаске Международной конференции по возвращению сирийских беженцев. В то же время именно в тех районах Сирийской Арабской Республики, которые незаконно контролируют США и их союзники, сохраняется критическая гуманитарная ситуация, попираются все законы и нормы международного права.

Ухудшается обстановка в лагере беженцев «Рукбан», расположенном в оккупированной американскими войсками зоне Эт-Танф. В лагере в нечеловеческих условиях продолжает проживать более четырех тысяч человек, остро испытывающих нехватку теплой одежды, продуктов питания, лекарств, средств гигиены и топлива. Проживающим в «Рукбане» сирийцам с наступлением зимнего сезона не остается ничего иного, как отапливать свои жилища кострами из мусора.

Руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, сирийское правительство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон неоднократно призывали США прекратить страдания оставшегося населения «Рукбана» и активизировать во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций процесс их вывода в места избранного проживания. Однако США, проявляя непостижимое равнодушие к жизням простых людей, всячески препятствуют реализации инициативы по расселению «Рукбана». При этом они постоянно заявляют о готовности расформировать лагерь, но как только доходит до согласования практических шагов, американская сторона сразу «переключается» в режим саботажа.

При полном бездействии и попустительстве американской стороны еще более тяжелое положение сложилось в лагере беженцев «Эль-Холь» в провинции Хасеке, где проживают более шестидесяти трех тысяч человек. Особую обеспокоенность вызывает то, что более половины его населения – это дети, которые воспитываются на принципах ненависти ко всем и с малых лет впитывают идеологию экстремизма и насилия. Поступают сведения о прохождении подростками элементов боевой подготовки.

Более того, в целях дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии американцы освобождают из подконтрольных им тюрем «Сирийских демократических сил» полевых командиров и экстремистов ИГИЛ. При этом предпочтение отдается боевикам, имеющим иностранное гражданство и прошедшим специальную инженерную и техническую подготовку. Выразившие готовность действовать под контролем США экстремисты в дальнейшем пополняют действующие в северо-восточном регионе САР вооруженные отряды.

Подобные действия США демонстрируют их истинные цели по поддержанию очагов напряженности в стране, чтобы и дальше безнаказанно расхищать природные богатства Сирийской Арабской Республики. Для этого проводится дискредитация усилий Сирии и России по стабилизации обстановки в стране, предпринимаются попытки разрушения конституционных институтов САР, а также прилагаются активные усилия по возобновлению угрозы ИГИЛ и его подрывной деятельности как на территории САР, так и в странах региона.

Убеждены, что для возрождения Сирии необходимо консолидировать усилия всего международного сообщества и оказать влияние на американскую сторону, дестабилизирующую обстановку в Сирийской Арабской Республике, в вопросах скорейшего освобождения всех незаконно оккупированных территорий страны и возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в места довоенного проживания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице