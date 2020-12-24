24.12.2020 (12:06)

Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, где корабль будет выполнять задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ).

В дальней морской зоне корабль сменит экипаж фрегата «Адмирал Эссен», выполняющий специальные задачи с октября 2020 года.

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