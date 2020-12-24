Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2020 (12:06)

Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, где корабль будет выполнять задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ).

В дальней морской зоне корабль сменит экипаж фрегата «Адмирал Эссен», выполняющий специальные задачи с октября 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Четвёртый самолет Ил-76 осуществляющий переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа вылетел с аэродрома г.Ростов-на-Дону в г.Симферополь
Второй и третий самолеты Ил-76, осуществляющие переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа, вылетели с аэродрома г.Ростов-на-Дону в г.Симферополь
Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» провел в Японском море испытание новых артиллерийских комплексов
Корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил государственные испытания

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false