24.12.2020 (11:48)
Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран»
Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» продолжает в акватории Японского моря испытание нового корабельного оружия.
Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации.
Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке.
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