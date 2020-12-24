24.12.2020 (11:48)

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран»

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» продолжает в акватории Японского моря испытание нового корабельного оружия.

Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации.

Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице