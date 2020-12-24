24.12.2020 (11:44)
Около 2000 военнослужащих, призванных осенью, начали прохождение службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота
С начала осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу почти 2000 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.
На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет 100 процентов и полностью закрывает потребность флота в молодом пополнении.
После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.
Накануне на Черноморский флот из Республики Татарстан прибыла последняя группа молодого пополнения в количестве 27 человек.
Таким образом, в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу на Черноморском флоте план призыва выполнен в полном объёме.