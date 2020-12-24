24.12.2020 (11:31)

Экипаж патрульного катера «Раптор» оказал огневую поддержку бойцам отряда ПДСС в ходе учения

На полигоне Турали в прибрежной зоне Каспийского моря прошло совместное тактико-специальное учение боевых пловцов противодиверсионного отряда Каспийской флотилии (КФл) с экипажем быстроходного патрульного катера проекта 03160 «Раптор».

По замыслу учения, экипаж катера «Раптор» при выполнении патрулирования в прибрежной зоне должен обнаружить условную группу диверсантов. Оценив обстановку, отряд противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) приступил к высадке, блокированию и уничтожению условного противника. Огнем из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов с бортов катера бойцам отряда ПДСС была оказана огневая поддержка.

Кроме того, на борту катера находились мобильные группы разминирования, задачей которых стала инженерная разведка района высадки морского десанта и зачистка прибрежного участка от минно-взрывных устройств, установленных условным противником.

Состоящие на вооружении отряда ПДСС быстроходные катера «Раптор» предназначены для патрулирования и проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. «Рапторы» оснащены автоматизированным дистанционно-управляемым модулем «Управа-КОРД». В составе модуля – 14,5-мм крупнокалиберный пулемет КПВТ, 12,7-мм пулемет «Корд», а также два 7,62-мм пулемета 6П41 «Печенег».

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