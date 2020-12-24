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24.12.2020 (11:01)

Танкисты ЮВО приступили к боевым стрельбам на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии

Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к боевым стрельбам на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

В условиях, максимально приближенных к боевым, танкистам предстоит выполнить различные упражнения огневой подготовки, в том числе стрельбу из танковых пушек с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составляет около 2 тыс. м, дистанция ведения огня в движении – 700 м. Мишени лишь на короткое время появляются в зоне огневого поражения, что требует от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Особое внимание при подготовке танковых экипажей уделяется психологической подготовке военнослужащих за счет создания сложной обстановки современного общевойскового боя. С этой целью при проведении занятий на полигоне широко применяются средства имитации огневого воздействия противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ
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