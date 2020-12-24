24.12.2020 (11:21)

В Северной Осетии в соединении 58-й общевойсковой армии ЮВО прошли боевые стрельбы взводов

В соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прошли боевые стрельбы взводов на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений выполнили ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения.

К отработке практических задач было привлечено около 600 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

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