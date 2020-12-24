24.12.2020 (11:06)

Гранатометчики ЮВО уничтожили бронетехнику условного противника в Ростовской области

На полигоне Кадамовский в Ростовской области гранатометчики 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) из станковых автоматических гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 поразили танки, самоходные артиллерийские установки и боевые укрепления условного противника на расстояниях до 2 тыс. м.

Кроме того, мотострелки выполнили боевые стрельбы из вооружения боевой машины пехоты БМП-3 по целям, имитирующим живую силу условного противника.

Практические занятия проводились в рамках конкурса на лучшее подразделение подготовки военнослужащих молодого пополнения.

В ходе полевых занятий по одиночной подготовке военнослужащие осеннего призыва 2020 года под руководством опытных командиров и инструкторов осваивают на практике штатное вооружение, навыки ведения разведки целей, определения расстояний до них, пользования дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания, а также ведения огня на максимально возможных дальностях ночью.

Также военнослужащие отрабатывают способы скрытного передвижения на поле боя, оборудования огневых позиций ведения и корректирования огня днем и ночью.

Справочно:

В ЮВО объявлен конкурс на лучшее подразделение подготовки военнослужащих молодого пополнения. По инициативе командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова будет оценен уровень обученности новобранцев из состава учебных подразделений по результатам нормативов одиночной подготовки военнослужащих.

Всего в ЮВО в рамках осеннего призыва создано 250 подразделений общей численностью более 12,5 тыс. человек, которые в настоящее время проходят интенсивное обучение по таким дисциплинам, как огневая, физическая, тактическая, строевая подготовка, а также организовано изучение основных законов Российской Федерации и общевоинских уставов ВС РФ.

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