24.12.2020 (11:00)

На Северном Кавказе и Закавказье началась вакцинация военнослужащих ЮВО от новой коронавирусной инфекции

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, началась вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Вторая партия вакцины была доставлена в соединения и воинские части ЮВО, где личный состав привлекается к несению боевого дежурства, а также к выполнению служебных задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации.

В настоящее время вакцинацию уже проходят командный состав и военнослужащие управления 58-й армии ЮВО, военные врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Всего в ЮВО поступило 2 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». Медицинские сотрудники, которые ставят прививку, прошли дополнительный инструктаж.

Перед введением вакцины все пациенты проходят медицинский осмотр.

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