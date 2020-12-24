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24.12.2020 (09:37)

Во Владикавказе стартовал чемпионат 58-й армии ЮВО по гиревому рывку

Во Владикавказе стартовал II чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по гиревому рывку.

В состязаниях принимают участие сборные команды соединений и воинских частей армии, в их составе есть и мужчина, и женщины. Всего в конкурсе задействовано около 150 военнослужащих ЮВО.

Среди команд выявят сильнейших в нескольких весовых категориях: до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 кг и трёх возрастных группах: до 30 лет, до 40 лет и старше 40 лет. Мужчины будут выполнять упражнения с гирей 24 или 32 кг, в зависимости от уровня подготовленности участников. Женщины выполнят задания в двух весовых категориях: до 65 и свыше 65 килограмм, двух возрастных группах: до 35 лет и старше 35 лет. Девушки будут выполнять рывок гирей 16 или 24 кг.

По итогам чемпионата военнослужащим, занявшим призовые места в командном и личном зачете, будут вручены кубки, ценные призы, медали и грамоты, чемпионы в дальнейшем будут вызваны на учебно-тренировочные сборы с последующим выступлением на чемпионатах ЮВО и ВС РФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт , Соревнования
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