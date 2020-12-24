24.12.2020 (09:16)

В Ростовской области личный состав дивизиона ЗРПК «Панцирь» ЮВО учился уничтожать беспилотники противника

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» соединения противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в ходе тренировки по охране воздушного пространства в Ростовской области отразили налет БпЛА условного противника.

Расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступлению на боевое дежурство.

Военнослужащие отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, а также распределение целей для пушечного и ракетного вооружения комплекса.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация полета группы БпЛА на различных эшелонах высот расчеты комплексов «Панцирь» провели электронные пуски, уничтожив все воздушные цели в зоне ответственности.

Особое внимание было уделено отработке передачи информации о целях между боевыми машинами и пунктами управления в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

К практическим задачам привлечен дивизион соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО ЮВО.

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