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24.12.2020 (07:41)

Второй и третий самолеты Ил-76, осуществляющие переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа, вылетели с аэродрома г.Ростов-на-Дону в г.Симферополь.

Второй и третий самолеты  Ил-76, осуществляющие переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа, вылетели с аэродрома г.Ростов-на-Дону в г.Симферополь.
На борту воздушного судна личный состав мобильного госпиталя и медицинское имущество.

Всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.

По прибытию мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в г.Симферополь, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развертыванию 2 (двух) госпиталей в Республике Крым. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Южный военный округ , COVID-19
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