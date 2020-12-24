24.12.2020 (07:11)

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» провел в Японском море испытание новых артиллерийских комплексов

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» проходит в акватории Японского моря финальную часть заводских ходовых испытаний.

На нынешнем этапе экипаж совместно с представителями промышленности приступил к испытанию новых образцов оружия, установленных на фрегате. В заливе Петра Великого впервые проведен комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации, и 30-мм шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630.

Испытано торпедное вооружение.

Действия корабля в море обеспечивали суда вспомогательного флота и самолёты морской авиации ТОФ.

Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия.

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