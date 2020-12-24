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24.12.2020 (06:40)

Военнослужащие второго мобильного госпиталя приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике из г.Севастополя в г.Ялту

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В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Южный военный округ приступил к оперативной переброске второго мобильного госпиталя в целях оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие мобильного госпиталя приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 80 километров из г.Севастополя в г.Ялту.

В составе мобильного госпиталя 100 военнослужащих и 25 единиц специальной военной техники.

По завершению марша медицинский отряд будет в кратчайшие сроки развернут в г.Ялта, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Южный военный округ , COVID-19
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