24.12.2020 (06:40)

Военнослужащие второго мобильного госпиталя приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике из г.Севастополя в г.Ялту



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие второго мобильного госпиталя приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике из г.Севастополя в г.Ялту

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Южный военный округ приступил к оперативной переброске второго мобильного госпиталя в целях оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие мобильного госпиталя приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 80 километров из г.Севастополя в г.Ялту.

В составе мобильного госпиталя 100 военнослужащих и 25 единиц специальной военной техники.

По завершению марша медицинский отряд будет в кратчайшие сроки развернут в г.Ялта, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице