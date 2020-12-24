24.12.2020 (06:30)

Первый самолет Ил-76 перебрасывает один медотряд ЮВО с аэродрома г.Ростов-на-Дону



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первый самолет Ил-76 перебрасывает один медотряд ЮВО с аэродрома г.Ростов-на-Дону

Первый самолет Ил-76, осуществляющий переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа, вылетел с аэродрома г.Ростов-на-Дону в г.Симферополь. На борту воздушного судна личный состав мобильного госпиталя, и медицинское имущество.

Всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.

По прибытию мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в г.Симферополь, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развертыванию 2 (двух) госпиталей в Республике Крым.

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