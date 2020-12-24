24.12.2020 (06:05)
Личный состав одного медицинского отряда специального назначения ЮВО приступил к совершению марша на аэродром погрузки
Личный состав одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа приступил к совершению марша на аэродром погрузки.
Для переброски мобильного госпиталя на аэродроме Ростов-на-Дону сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76.
По прибытию на аэродром личный состав госпиталя осуществит погрузку медицинского имущества для убытия в г.Симферополь по оказанию помощи пациентам с COVID-19.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.