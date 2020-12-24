24.12.2020 (06:00)

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего В.Путина даны указания по развертыванию 2 (двух) госпиталей в Республике Крым

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развертыванию 2 (двух) госпиталей в Республике Крым

В этих целях самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России личный состав одного медицинского отряда специального назначения из г.Ростова-на-Дону будет переброшен в г.Симферополь. Второй медотряд совершит марш из пункта постоянной дислокации г.Севастополь в г.Ялта.

По прибытию в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталя будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

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