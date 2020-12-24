24.12.2020 (05:00)

Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе завершают разминирование северной окраины Степанакерта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе завершают разминирование северной окраины Степанакерта

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта.

За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 274 гектаров местности, около 105 километров дорог, 451 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,7 тыс. взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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