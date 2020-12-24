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24.12.2020 (00:30)

Военнослужащие Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения выполнили плановые прыжки с парашютом

Личный состав военнослужащих Камышинского десантно-штурмового соединения совершенствуют свою воздушно-десантную подготовку, выполняя плановые прыжки с парашютом из вертолетов армейской авиации (Ми-8АМТШ) на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» (парашютная система специального назначения типа «крыло») на площадку приземления «н.п. Лебяжье», Камышинского района Волгоградской области. 

Перед началом совершения прыжков был проведен обязательный инструктаж выпускающих корабельных групп, а также привлекаемого к десантированию личного состава по порядку действий парашютиста при отделении от воздушного судна, действий в воздухе и до момента приземления.

В сентябре 2020 года свои знания и практические навыки воздушно-десантной подготовки личный состав продемонстрировал в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр», где было выполнено десантирование более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, что стало первым массовым десантированием такого количества вооружения и военной техники в истории прославленного соединения. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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