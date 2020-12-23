23.12.2020 (22:00)
В Москве состоялось расширенное заседание Военного Совета Главного командования Сухопутных войск
В Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.
В мероприятии, которое также проводилось в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители центральных органов военного управления, командующие войсками военных округов, начальники вузов и учебных центров боевого применения, офицеры главного командования.
Заседание Военного совета традиционно началось с заслушивания Гимна Сухопутных войск. После чего с докладом выступил начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Василий Тонкошкуров, который подвел итоги деятельности войск в 2020 году и определил задачи на 2021 год.
Также с информационным сообщением о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в Сухопутных войсках в завершающемся году выступил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Сергей Пирогов.
Подробный анализ и результаты боевой подготовки войск, Всеармейских состязаний и Международных конкурсов «Арми-2020» провел заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников. Также им были определены основные задачи по боевой подготовке на 2021 год.
В завершении главнокомандующий Сухопутными войсками поблагодарил командующих военными округами за проделанную работу и отметил лучшие соединения и воинские части военных округов, образовательные организации и учебные центры боевого применения.