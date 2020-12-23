23.12.2020 (22:38)
Военнослужащие батальона обеспечения учебного процесса МосВОКУ приведены к Военной присяге
По завершении набора молодого пополнения батальона обеспечения учебного процесса Московского высшего общевойскового командного училища в ходе осеннего призыва 2020 года военнослужащие были приведены к Военной присяге.
Позади остался курс начальной военной подготовки в роте молодого пополнения, в ходе которого были изучены и усвоены необходимые основы военной службы.
В торжественной обстановке, под марши оркестра, на строевом плацу в одном строю с боевым знаменем Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменного училища, плечом к плечу со своими товарищами, молодые солдаты, дали первую в своей жизни торжественную клятву.
Особенностью прошедшей Военной присяги стало то, что наряду с военнослужащими, призванными на военную службу по призыву, в строю также были приведены к Военной присяге трое военнослужащих, призванные на альтернативную военную службу.
Завершилось мероприятие традиционно, прохождением торжественным маршем.