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23.12.2020 (22:38)

Военнослужащие батальона обеспечения учебного процесса МосВОКУ приведены к Военной присяге

По завершении набора молодого пополнения батальона обеспечения учебного процесса Московского высшего общевойскового командного училища в ходе осеннего призыва 2020 года военнослужащие были приведены к Военной присяге.

Позади остался курс начальной военной подготовки в роте молодого пополнения, в ходе которого были изучены и усвоены необходимые основы военной службы. 

В торжественной обстановке, под марши оркестра, на строевом плацу в одном строю с боевым знаменем Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменного училища, плечом к плечу со своими товарищами, молодые солдаты, дали первую в своей жизни торжественную клятву.

Особенностью прошедшей Военной присяги стало то, что наряду с военнослужащими, призванными на военную службу по призыву, в строю также были приведены к Военной присяге трое военнослужащих, призванные на альтернативную военную службу.

Завершилось мероприятие традиционно, прохождением торжественным маршем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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