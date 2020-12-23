23.12.2020 (22:35)

Армейские пловцы завоевали 14 медалей в заключительный день розыгрыша Кубка Владимира Сальникова

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» 2020 года. Результатом заключительного соревновательного дня для армейских спортсменов стали 14 наград разного достоинства – четыре золотых, три серебряных и семь бронзовых.

Иван Кузьменко финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем на Кубке Владимира Сальникова, завершившемся накануне в Санкт-Петербурге. Армеец показал время 21,31 секунды. Второй результат – 21,51 секунды – продемонстрировал Андрей Минаков. Третье место разделили Даниил Марков и Артем Селин (e.V. GER), показавшие одинаковый результат – 21,56 секунды.

Прапорщик Даниил Пахомов первенствовал на 100-метровке комплексным плаванием. С результатом 53,07 секунды Пахомов обошел Дмитрия Мальцева (53,48 секунды) и Антона Волошина (54,18 секунды), занявших второе и третье места соответственно.

На дистанции 200 м баттерфляем победу одержала лейтенант Светлана Чимрова, показавшая время 2 минуты 6,57 секунды. Серебряным призером стала Анастасия Маркова (2 минуты 8,63 секунды), а бронзовым – Яна Курцева (2 минуты 10,15 секунды).

На дистанции 200 м на спине лучшим с результатом 1 минута 53,53 секунды стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Егор Доломанов, обошедший Никиту Бабченко (1 минута 53,88 секунды) и Павла Татаренко (1 минута 54,93 секунды).

Прапорщик Мария Темникова завоевала в заключительный соревновательный день международного турнира сразу две награды – серебряную и бронзовую.

Второй армейская спортсменка стала на дистанции 200 м брассом, с результатом 2 минуты 18,07 секунды уступив Евгении Чикуновой (2 минуты 18,03 секунды), но сумев обойти Дарью Чикунову (2 минуты 20,30 секунды). Бронзовым призером Темникова стала на дистанции 50 м брассом. Показав время 30,43 секунды, Мария уступила Нике Годун (30,15 секунды) и Алине Змушко (30,26 секунды).

Прапорщик Розалия Насретдинова стала в Санкт-Петербурге второй на дистанции 50 м баттерфляем, показав время 25,88 секунды и уступив лишь Арине Сурковой (25,27 секунды). Бронзовым призером стала Полина Малахова – 26,04 секунды.

Также Розалия Насретдинова, выступив с прапорщиком Владиславом Гриневым в составе команды Москвы, стала бронзовым призером в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. Команда армейцев показала время 1 минута 40,65 секунды. Первенствовали представители Беларуси, показавшие результат 1 минута 38,83 секунды. Серебряными призерами стали спортсмены из Санкт-Петербурга – 1 минута 40,27 секунды.

На вторую ступень пьедестала почета Кубка Владимира Сальникова, показав второй результат – 2 минуты 10,53 секунды – на дистанции 200 м комплексным плаванием, стала сержант Ирина Кривоногова. Победу одержала Анна Чернышева (2 минуты 10,49 секунды). Замкнула тройку лидеров Маргарита Дрямина (2 минуты 12,41 секунды).

На дистанции 50 м на спине третье место занял рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Павел Самусенко. С результатом 23,63 секунды Самусенко уступил Марку Николаеву (23,30 секунды) и беларусу Виктору Стаселовичу (23,45 секунды).

Всеволод Занько взял «бронзу» на 100-метровке брассом – 58,07 секунды. Первым с результатом 56,04 секунды первенствовал Илья Шиманович из Беларуси. Серебряным призером стал Кирилл Стрельников – 57,13 секунды.

Александр Садовников показал третий результат – 50,52 секунды – на дистанции 100 м баттерфляем. Лучшим стал Михаил Вековищев, показав результат 50,09 секунды. На вторую ступень пьедестала поднялся Андрей Минаков, показавший время 50,12 секунды.

На дистанции 1500 м вольным стилем третье место занял рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Ярослав Потапов, с результатом 14 минут 54,39 секунды уступивший французу Дамьену Жоли (14 минут 38,13 секунды) и соотечественнику Илье Дружинину (14 минут 54,72 секунды).

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