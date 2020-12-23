Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2020 (22:19)

С курсантами специального факультета Омского филиала Военной академии МТО проведена ремонтная практика

В соответствии с программой обучения с курсантами специального факультета Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева проведена ремонтная практика на базе кафедры ремонта бронетанковой и автомобильной техники.

Будущие офицеры закрепили теоретические знания технологии замены узлов и агрегатов бронетанкового вооружения и техники (БТВТ), ремонта электроспецоборудования танка, замены топливных насосов и их регулировки.

Все курсанты во время проведения ремонтной практики действовали в должности командира ремонтной роты — выполняли оформление планирующей, учетной и отчетной документации по ремонту БТВТ, проводили демонтаж и монтаж топливного насоса высокого давления двигателя танка, проверяли техническое состояние топливного насоса высокого давления боевой машины пехоты.

Помимо этого, курсанты выполняли демонтаж и монтаж крыши трансмиссии двигателя танка, опорного катка, направляющего колеса, ведущего колеса, бортовых коробок передач, провели диагностирование приборов и агрегатов электроспецоборудования.

По результатам диагностирования узлов и агрегатов курсанты принимали решение об их исправности и возможности установки на ремонтируемый объект.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Вольском военном институте материального обеспечения прошел чемпионат по мини-футболу среди сборных команд факультетов
На практических занятиях омские курсанты отработали навыки по обслуживанию военной автомобильной техники
В псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошла конференция по эксплуатации техники в зимнем периоде обучения
В амурском объединении Восточного военного округа состоялся парковый день

Метки:
МТО , Булгаков
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false