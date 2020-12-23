23.12.2020 (22:11)

В Москве под руководством Министра обороны России прошло заседание Общественного совета при военном ведомстве

В Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при военном ведомстве.

В ходе заседания Министр обороны сообщил, что на данный момент заболеваемость COVID-19 в Вооруженных Силах РФ на 37% ниже, чем в общем по России.

«Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных Силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом «Спутник-V». В этой кампании в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.

Глава военного ведомства также напомнил, что Министерство обороны за год возвело в стране 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных COVID-19. В эти центры поставлено 24 тыс. единиц разного медицинского оборудования.

Продолжая заседание Общественного совета, Министр обороны также сообщил, что в Армейских международных играх, которые состоятся в 2021 году, уже заявили свое участие уже почти 50 стран.

«На будущий год у нас уже заявили о своём участии почти 50 государств. Заявки продолжают поступать, и я надеюсь, что ничего не помешает нам в следующем году провести эти мероприятия», — сказал Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил, что в АрМИ-2020 приняли участие больше 30 стран, конкурсы проводились на территории пяти государств.

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