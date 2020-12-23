23.12.2020 (22:01)

Военнослужащие танковой армии ЗВО применили модульную систему развертывания командного пункта

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках оперативно-мобилизационного сбора применили модульную систему развертывания командного пункта.

Главное отличие модульной системы заключается в разделении отделов и служб управления объединением на группы и размещении групп в автономных модулях, территориально разделенных на большое расстояние.

Данный метод позволяет повысить живучесть органов управления объединения и организовать многократное резервирование каналов управления войсками.

На каждом модуле организована охрана и оборона, разведка, связь и маскировка. В случае уничтожения главного модуля командного пункта военнослужащие организуют управление войсками в другом, наиболее стратегически выгодном модуле.

Всего в оперативно-мобилизационном сборе принимают участие около 3 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО на территории пяти субъектов Российской Федерации.

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