23.12.2020 (22:01)
Военнослужащие танковой армии ЗВО применили модульную систему развертывания командного пункта
В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках оперативно-мобилизационного сбора применили модульную систему развертывания командного пункта.
Главное отличие модульной системы заключается в разделении отделов и служб управления объединением на группы и размещении групп в автономных модулях, территориально разделенных на большое расстояние.
Данный метод позволяет повысить живучесть органов управления объединения и организовать многократное резервирование каналов управления войсками.
На каждом модуле организована охрана и оборона, разведка, связь и маскировка. В случае уничтожения главного модуля командного пункта военнослужащие организуют управление войсками в другом, наиболее стратегически выгодном модуле.
Всего в оперативно-мобилизационном сборе принимают участие около 3 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО на территории пяти субъектов Российской Федерации.