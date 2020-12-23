23.12.2020 (20:53)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО применили новейшие средства связи в рамках оперативно-мобилизационного сбора

В Подмосковье военнослужащие бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили новейшие средства связи в ходе оперативно-мобилизационного сбора на полигоне Алабино.

В рамках сбора связисты совершили 20-километровый марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию подвижных пунктов управления и узла связи, а также совершенствовали навыки работы на современных средствах связи нового поколения в различных диапазонах частот.

В сборе задействовано около 50 единиц техники, в том числе командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видео-конференц-связи, стоящие на вооружении бригады управления, а также беспилотные летательные аппараты, выступающие в роли ретрансляторов передачи связи.

К оперативно-мобилизационному сбору танковой армии ЗВО привлечено около 300 военнослужащих, задействовано более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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