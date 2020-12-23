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23.12.2020 (20:46)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО отразили нападение условного противника на населённый пункт в Воронежской области

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отразили нападение условного противника на населённый пункт в Воронежской области.

По замыслу учения, мотострелки провели встречный бой с превосходящими силами противника и остановили продвижение тяжёлой бронетехники и живой силы в глубь опорной высоты.

Для защиты населённого пункта военнослужащие применили вооружение бронетранспортеров БТР-82А, ручные противотанковые гранатомёты РПГ-7В и создали огневой заслон. Новые тактические приёмы применения стрелкового оружия и вооружения боевых машин при частой смене огневых позиций позволяют создать эффективное тактическое преимущество непрерывного огня на поле боя.

Также в ходе контрнаступления мотострелки провели десантирование сходу из бронетранспортёров для занятия выгодной позиции по рубежу открытия огня.

Всего к тактическому учению привлекалось около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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