23.12.2020 (20:42)

Первая группа военных медиков прошла вакцинацию в Воронежском гарнизоне Западного военного округа

Первая группа специалистов 416-го военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции в Воронежском гарнизоне Западного военного округа.

Более 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-вак» доставили из Московской области для военных медиков автомобильным транспортом в специальных хладоконтейнерах для поддержания фиксированной отрицательной температуры ниже 18 градусов.

На начальном этапе вакцинации прививку получили медицинские специалисты, работающие в «красной зоне», которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных с COVID-19.

Всего в ЗВО уже завезено более 3 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. До конца декабря общее число доз вакцины вырастет до 6 тыс.

27 ноября Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется привить свыше 400 тыс. военнослужащих.

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