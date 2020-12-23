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23.12.2020 (20:40)

В ходе сдачи итоговой проверки 14 подразделений общевойсковой армии ЗВО защитили почётное наименование «ударное»

В ходе сдачи итоговой проверки 14 подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) защитили почётное наименование «ударное» в 2020 году.

В число ударных вошли танковые, мотострелковые, зенитные ракетные, артиллерийские и инженерные подразделения общевойсковой армии. Высокие результаты продемонстрировали танкисты и мотострелки в ходе выполнения стрельб из современных автоматов Калашникова АК-12 и АК-74 «Обвес», вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

Для защиты почётного наименования военнослужащие проходили проверку по тактической, инженерной, медицинской, огневой, физической, РХБ подготовке, сдали зачёты по вождению и стрельбе из вооружения боевых машин. Чтобы защитить почётное звание на каждом этапе военнослужащие должны были получить оценку не ниже «хорошо».

В мероприятиях для присвоения почётного наименования «ударное» принимали участие более 1000 кандидатов, было задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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