23.12.2020 (20:38)

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите.

По замыслу занятия, военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие в одиночном порядке отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, преодолевали условно заражённые участки местности, после чего были отработаны элементы специальной обработки обмундирования, стрелкового оружия и снаряжения от радиоактивной пыли.

Занятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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