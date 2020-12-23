23.12.2020 (20:37)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по боксу.

В соревнованиях, которые проходили на базе спортивного клуба «Красная звезда», приняли участие более 50 военнослужащих, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ.

По регламенту турнира участники были разделены на семь весовых категорий. По итогам соревнований победители и призеры своих весовых категорий заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях по боксу среди силовых ведомств региона.

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