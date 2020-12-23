23.12.2020 (17:57)

Детская творческая студия Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» подготовит серию видеороликов к праздникам в 2021 году

Детская творческая студия Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» подготовит серию видеороликов к праздникам в 2021 году.

Съемки праздничных видеороликов планируется провести в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» и в Пушкинской усадьбе в Подмосковье.

Также в планах студии — провести конкурс среди детских творческих коллективов с привлечением в состав жюри профессорского состава Академии хорового искусства, преподавателей и выпускников военно-дирижерского факультета Военного университета Минобороны России.

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