Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2020 (17:25)

Назначен новый начальник Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко

Новым начальником Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко назначен полковник медицинской службы Денис Давыдов, возглавлявший операционное отделение Центра травматологии и ортопедии лечебного учреждения.

Нового руководителя представил коллективу начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

После окончания Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова с золотой медалью Денис Давыдов продолжительное время проработал хирургом по направлению травматологии и ортопедии. С 2019 года являлся главным хирургом госпиталя – заместителем главного хирурга Минобороны России. Доктор медицинских наук, действительный член Ассоциации травматологов-ортопедов РФ.

Главный военный клинический госпиталь является первым государственным лечебным и медицинским образовательным учреждением России. В его состав входит 119 лечебно-диагностических подразделений и 19 лечебно-диагностических центров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В ЦВО одними из первых вакцину от COVID-19 получили военнослужащие подразделения специального назначения
Вакцинация военнослужащих вторым компонентом препарата от коронавируса стартовала в Центральном военном округе
Медики ЮВО приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции
В Поволжье приступили к вакцинации военнослужащих против коронавирусной инфекции

Метки:
Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false