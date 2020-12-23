23.12.2020 (17:25)

Назначен новый начальник Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко

Новым начальником Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко назначен полковник медицинской службы Денис Давыдов, возглавлявший операционное отделение Центра травматологии и ортопедии лечебного учреждения.

Нового руководителя представил коллективу начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

После окончания Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова с золотой медалью Денис Давыдов продолжительное время проработал хирургом по направлению травматологии и ортопедии. С 2019 года являлся главным хирургом госпиталя – заместителем главного хирурга Минобороны России. Доктор медицинских наук, действительный член Ассоциации травматологов-ортопедов РФ.

Главный военный клинический госпиталь является первым государственным лечебным и медицинским образовательным учреждением России. В его состав входит 119 лечебно-диагностических подразделений и 19 лечебно-диагностических центров.

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