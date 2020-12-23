23.12.2020 (17:55)

Специалисты РЭБ российской военной базы в Таджикистане в ходе учения подавили навигацию авиации условного противника

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Таджикистане нанесли радиоэлектронный удар по узлам связи условного противника в ходе специального учения.

На практическом этапе учения подразделения РЭБ запеленговали бортовые радиолокационные станции самолета-разведчика в районе полигона Ляур. Проведя анализ уязвимостей боевой частоты управления, военнослужащие выполнили комплексное воздействие на системы связи и управления условного противника, применив комплекс РЭБ «Борисоглебск», мобильные комплексы «Леер-3» и «Поле-21». Также расчетами были отработаны нормативы по смене позиционных районов для вывода из-под условного авиационного и ракетного удара противника.

В ходе однодневного учения военнослужащие выполнили развертывание восьми полевых пунктов радиопеленгования и радиоподавления.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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