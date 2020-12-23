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23.12.2020 (17:45)

На российской военной базе в Таджикистане началось боевое слаживание мотострелковых подразделений

На горных полигонах Ляур и Самбули российской военной базы в Таджикистане началось боевое слаживание мотострелковых подразделений с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения и техники.

В условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя командиры всех степеней отработают задачи в управлении подразделениями и огнём, а военнослужащие в составе штатных подразделений будут совершенствовать навыки ведения обороны и наступления. Механики-водители боевых машин продемонстрируют приемы вождения техники по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, мотострелкам предстоит поражать из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными осколочными гранатами.

До 50% боевых стрельб будет проводиться в ночных условиях. Для ведения прицельного огня в темное время суток будут применяться ночные прицелы, а также осветительные ракеты.

Всего к боевому слаживанию подразделений, которое продлиться до 29 декабря, привлечено около 700 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц современной военной техники.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Таджикистан
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