23.12.2020 (16:49)

Более 70 крупных учений состоялось в армии ВВС и ПВО ЦВО в 2020 году

Военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 учебном году приняли участие более чем в 70 крупных учениях, выполнении специальных задач и Армейских международных играх-2020.

В ходе учебного года боевые расчеты соединений противовоздушной обороны (ПВО) неоднократно привлекались к проведению тактических учений с боевой стрельбой. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отработали задачи по уничтожению воздушных целей на полигоне в Астраханской области. Более 20 тактических учений с соединениями и подразделениями ПВО прошли в пунктах постоянной дислокации.

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации были задействованы в проведении около 20 совместных летно-тактических учений. Истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты-разведчики Су-24МР отработали взаимодействие в составе смешанных авиаотрядов, совершили около 150 самолетовылетов для отработки сложнейшего элемента летной подготовки – дозаправки топливом в воздухе от авиационного топливозаправщика Ил-78. Экипажи транспортной авиации в ходе учений выполнили задачи по оперативной переброске техники и личного состава, отработали программу полетов в сложных метеоусловиях над безориентирной местностью и посадки на неподготовленные взлетно-посадочные полосы, а также участвовали в выполнении государственных космических программ по обеспечению запусков и посадок космических кораблей. Летный состав армейской авиации в ходе учебного периода отработал прикрытие наземных подразделений при совершении маршей и выполнении учебно-боевых задач, выполнили программу полетов по транспортировке грузов на внешней подвеске и с водосливным устройством, применяющимся при тушении пожаров, а также участвовал в операциях по поиску и эвакуации экипажей космических кораблей, вернувшихся на Землю после завершения экспедиций на международную космическую станцию

Кроме того, военнослужащие авиационного объединения успешно выступили в конкурсах Армейских международных игр-2020. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 стали лучшими в международном этапе конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020». Боевые расчеты зенитного ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» и зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» заняли, соответственно, 1 и 2 места во всеармейском конкурсе «Ключи от неба-2020». Военнослужащий соединения противовоздушной обороны в составе команды военных водителей стал победителем международного конкурса «Военное ралли-2020».

Объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа выполняет задачи по охране воздушного пространства над территорией площадью более 7 млн кв. км, прикрытию промышленных, административных и военных организаций 29-ти субъектов Российской Федерации на территории Поволжья, Урала и Сибири.

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