23.12.2020 (17:30)

Вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции для военнослужащих ВВО доставлена в Хабаровск

В Хабаровск доставлена очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции для военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО).

Вторая по счету партия в 3,6 тыс. доз медицинского препарата «Гам-КОВИД-Вак» в специальных термических контейнерах была доставлена самолетом военно-транспортной авиации ВВО.

Препарат планируется в кратчайшие сроки отправить на Тихоокеанский флот, подводные силы (п-ов Камчатка), а также в соединения и воинские части ВВО, дислоцированные на острове Сахалин, в Амурской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия.

Стоит отметить, что на данный момент уже состоялась первая вакцинация в ВВО. Ее прошли командный состав округа и общевойсковых объединений, военнослужащие, несущие боевое дежурство, и военные врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией.

Справочно:

«Гам-КОВИД-Вак» — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Двухкомпонентный раствор препарата — для внутримышечного введения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице