23.12.2020 (17:30)
Вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции для военнослужащих ВВО доставлена в Хабаровск
В Хабаровск доставлена очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции для военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО).
Вторая по счету партия в 3,6 тыс. доз медицинского препарата «Гам-КОВИД-Вак» в специальных термических контейнерах была доставлена самолетом военно-транспортной авиации ВВО.
Препарат планируется в кратчайшие сроки отправить на Тихоокеанский флот, подводные силы (п-ов Камчатка), а также в соединения и воинские части ВВО, дислоцированные на острове Сахалин, в Амурской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия.
Стоит отметить, что на данный момент уже состоялась первая вакцинация в ВВО. Ее прошли командный состав округа и общевойсковых объединений, военнослужащие, несущие боевое дежурство, и военные врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией.
Справочно:
«Гам-КОВИД-Вак» — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Двухкомпонентный раствор препарата — для внутримышечного введения.