23.12.2020 (17:15)

Экипажи армейской авиации ВВО уничтожили склады с вооружением условного противника на Дальнем Востоке

Летчики авиационных частей армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили боевые пуски ракет и сброс бомб на специализированных авиационных полигонах в Приморье и Забайкалье.

В ходе проведения учебно-тренировочных полетов экипажи Ми-24 «Крокодил», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали задачи по проведению воздушной разведки, аэронавигации и полетам в заданный район.

После обнаружения наземных объектов, имитирующих командные пункты и склады с вооружением противника, летчики армейской авиации выполнили боевые стрельбы с применением неуправляемых авиационных ракет, бомб и пушек, успешно уничтожив все цели.

После этого экипажи вертолетов совершили маневры по уходу от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны условного противника, отработав «зигзаги» с огибанием рельефа местности.

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