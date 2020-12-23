23.12.2020 (17:20)

Отряд кораблей Балтийского флота приступил к прохождению пролива Ла-Манш

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящихся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном.

На борту корвета находится корабельный вертолет Ка-27, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.

В период похода экипаж корвета «Стойкий» выполнит множество различных учебно-боевых задач, среди которых учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

Экипаж палубного вертолета морской авиации флота, который базируется на корвете, проведет летные смены в акватории Атлантики и Средиземноморья, выполнит тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

Основная задача похода – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана.

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